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Постер сериала Пропасть между нами
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Киноафиша Сериалы Пропасть между нами

Пропасть между нами (2020 - 2020)

Propast mezhdu nami 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Пропасть между нами» Надя жертвует собой ради будущего семьи. Когда ее супруг Валерий изменяет ей с ее же лучшей подругой Ларисой, пара ссорится, и мужчина в пылу скандала сбивает насмерть незнакомую девушку. Надя берет на себя его вину в суде, так как считает, что он лучше позаботится о детях. Женщина выходит из-за решетки спустя несколько лет. Валера живет с Ларисой, которую дети теперь считают матерью. В отчаянии героиня устраивается работать бухгалтером, но ее начальником оказывается муж сбитой девушки…

В ролях
В ролях
Алена Савастова
Алена Савастова
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Мария Капустинская
Мария Капустинская
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Юрий Чулков
Евгений Карпов
Евгений Карпов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Пропасть между нами - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
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