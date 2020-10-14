Героиня сериала «Пропасть между нами» Надя жертвует собой ради будущего семьи. Когда ее супруг Валерий изменяет ей с ее же лучшей подругой Ларисой, пара ссорится, и мужчина в пылу скандала сбивает насмерть незнакомую девушку. Надя берет на себя его вину в суде, так как считает, что он лучше позаботится о детях. Женщина выходит из-за решетки спустя несколько лет. Валера живет с Ларисой, которую дети теперь считают матерью. В отчаянии героиня устраивается работать бухгалтером, но ее начальником оказывается муж сбитой девушки…