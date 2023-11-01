Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Грибной дождь
1 постер
Киноафиша Сериалы Грибной дождь

Грибной дождь (2023 - 2023)

Gribnoj dozhd 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Кардиолог Наталья работает в частной клинике, ее муж Вячеслав владеет не очень успешной турфирмой, мечтает открыть гостиницу и втайне от жены крутит роман с сотрудницей мэрии. Вячеслав организует загородный тур для потенциального спонсора, у которого во время поездки случается сердечный приступ. Наталья спасает ему жизнь. Добраться до места происшествия ей помогает сотрудник МЧС Дмитрий, который и после встречи продолжает помогать Наталье решать проблемы в клинике и семейные неурядицы, становясь верным другом.

 

После череды неприятных ситуаций в жизни Натальи Дмитрий признается ей в своих чувствах, предлагает уехать и вместе начать новую жизнь. Наталья решительно отказывает Дмитрию в проявлении чувств, так как она – замужем и не может поступиться принципами. Постепенно Наташа понимает, что у нее зарождаются взаимные чувства к Дмитрию…

В ролях
В ролях
Мария Капустинская
Мария Капустинская
Дмитрий Мурашев
Дмитрий Мурашев
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Андрей Горбачев
Андрей Горбачев
Кира Кауфман
Кира Кауфман
Алексей Штукин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Грибной дождь - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше