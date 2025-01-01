Меню
Микеле Плачидо
Награды
Награды и номинации Микеле Плачидо
Michele Placido
Награды и номинации Микеле Плачидо
Венецианский кинофестиваль 2021
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Победитель
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998
FEDIC Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2009
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2017
За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Победитель
Берлинале 1979
Лучший актер
Победитель
Берлинале 2006
Золотой берлинский медведь
Номинант
