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Киноафиша Сериалы Добежать до себя
Добежать до себя (2017 - 2017) Добежать до себя 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Добежать до себя» – это мелодрама об акушерке Анне, посвятившей всю свою жизнь любимой работе и воспитанию дочери. Вот только Лера стала уже совсем взрослой, а профессиональные будни начали наскучивать женщине. Она надеется встретить мужчину, с которым могла бы разделить свою судьбу. Однажды во время пробежки она знакомится с обаятельным Игорем, но не решается на серьезные отношения. Вскоре в роддоме, где она работает, появляется новый главврач Андрей, и Аня понимает, что оказалась в любовном треугольнике.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Константин Костышин
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Леся Самаева
Леся Самаева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Добежать до себя - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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