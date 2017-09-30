Сериал «Добежать до себя» – это мелодрама об акушерке Анне, посвятившей всю свою жизнь любимой работе и воспитанию дочери. Вот только Лера стала уже совсем взрослой, а профессиональные будни начали наскучивать женщине. Она надеется встретить мужчину, с которым могла бы разделить свою судьбу. Однажды во время пробежки она знакомится с обаятельным Игорем, но не решается на серьезные отношения. Вскоре в роддоме, где она работает, появляется новый главврач Андрей, и Аня понимает, что оказалась в любовном треугольнике.