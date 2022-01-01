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Крис Фишер
Крис Фишер
Chris Fisher
О персоне
Фильмография
Крис Фишер
Chris Fisher
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Дата рождения
30 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Криса Фишера
Родился 30 декабря 1971 года. Пасадена, Калифорния, США.
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Фильмография Криса Фишера
Сверхлюди
фантастика, семейный
2017, США
5.0
Короли улиц 2
2011, США
5.0
Встреча со злом
детектив, криминал, драма, триллер
2011, США
5.0
С. Дарко
триллер, фантастика
2009, США
3.0
Грязное дело
криминал, драма, триллер
2005, США
5.0
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