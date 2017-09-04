«Сверхлюди»: Рецензия Киноафиши

Революция на луне

На луне, в городе Аттилане, скрытом от посторонних глаз невидимым щитом, обитает раса сверхлюдей. У каждого из них есть потенциал к необычным способностям, но активируются они только с помощью специального вещества — терригена. Тех, кто попадёт под его воздействие, выбирают случайным образом, причём предсказать, какую именно сверхспособность он даст, невозможно. Сюжет рассказывает о королевской семье сверхлюдей, возглавляющей Аттилан. Король Чёрный Гром обладает голосом разрушительной силы и потому всегда молчит. У его жены Медузы - роскошные рыжие волосы, которыми она может управлять как конечностями, а её сестре Кристалл подвластны температуры и стихии. В ближний круг также входят Карнак, умеющий просчитывать развитие событий, и Горгон с тяжёлыми копытами вместо ног. Одним ударом такого копыта он может сотрясать землю. У брата короля Максимуса способностей нет, но именно он решает свергнуть действующую власть и встать во главе сверхлюдей, чтобы потом напасть на землю, с которой им когда-то пришлось сбежать из-за человеческой агрессии. Максимус устраивает переворот, но почти вся королевская семья успевает переместиться на Гавайи с помощью огромного пса Локджо, умеющего телепортироваться. Все они оказываются разбросаны в разные места, и теперь им предстоит найти друг друга и вместе противостоять Максимусу.

Промо-постер к фильму «Сверхлюди»

Первые вопросы у любого, кто знаком с миром комиксов или сериалов от Marvel, возникают ещё до просмотра, но это скорее относится не к самому сериалу, а к его русскому дубляжу. Совершенно непонятно, почему название Inhumans перевели как «Сверхлюди», хотя уже давно и в комиксах, и в сериале «Агенты Щ.И.Т.а», где эта раса играет немаловажную роль, их традиционно называют «нелюди». Возникает ощущение, что речь идёт не о тех нелюдях, которые были в киновселенной раньше, а о ком-то другом. Но самое начало сюжета, где агент сверхлюдей Тритон ищет подобных на земле, да и последующее упоминание терригена, поясняют, что речь об одной и той же расе. Но такая локализация названия зацепит только знатоков, остальные же не обратят на неё внимания.

Кадр из фильма «Сверхлюди»

Не стоит забывать, что в данном случае в кинотеатрах идёт не полнометражный фильм, а именно пилотный выпуск сериала, хоть и длится он около полутора часов. Как ни крути, это несколько разные форматы. Именно поэтому, даже при очень высоких бюджетах, из мировых премьер сериалов на больших экранах сразу можно вспомнить лишь «Винил», да и то потому, что снимал его сам Мартин Скорсезе. И в плане пилота «Сверхлюди» делают всё правильно. Краткое вступление, поверхностное знакомство с персонажами через диалоги и действия, потом быстрое развитие событий, революция, герои оказываются в опасной ситуации, из которой им дальше придётся выкручиваться, злодей набирает силы и, главное, финал буквально на полуслове. Пилот не ставит целью рассказать историю или даже предысторию полностью, для этого будет ещё целый сезон, его задача — заинтересовать зрителя, заставив его ждать следующих серий.

Кадр из фильма «Сверхлюди»

Но, к сожалению, это в данном случае и становится главным минусом «Сверхлюдей». Идя в кино, многие всё-таки хотят получить полноценную историю, а не вступление, и после окончания сеанса остаётся ощущение незавершённости. Да и кроме этого хватает недостатков. Всё-таки актёры, снимающиеся в сериалах, часто выглядят на экране менее уверенно и правдоподобно, чем их коллеги из кино. Перед Энсоном Маунтом, который исполнил роль Чёрного Грома, стояла весьма непростая задача. Он должен играть главную роль молча. В ход идут мимика, язык жестов и, в первую очередь, взгляды. Чаще всего он справляется, но иногда всё же начинает слишком уж комично переигрывать лицом. А самым приятным моментом становится появление Ивана Реона в роли Максимуса. Учитывая, что в последние годы он всем полюбился по роли Рамси Болтона в «Игре Престолов», а в комиксах прозвище Максимуса «Безумный», многие ожидали повторения образа злобного психопата. Но здесь Реон совсем другой. Он организованный и жестокий революционер, чётко строящий планы и ведущий за собой людей. Если снова вспомнить исходник, то там он обладал способностью подчинять чужое сознание, в сериале же ему это не требуется, он просто умеет управлять толпой.

Кадр из фильма «Сверхлюди»

Остальные персонажи вроде бы и на своих местах, но скорее обозначены схематично, на то, чтобы их раскрыть, просто не хватило времени. Поэтому пока видятся только стандартные типажи: сильная женщина, готовая на всё ради своего мужа (Медуза), глуповатый, но смелый боец (Горгон), циничный мудрец (Карнак), умный и дерзкий подросток (Кристалл). Их поступки и даже диалоги достаточно стереотипны (взять хотя бы небольшие перепалки Горгона и Карнака, создающие комическую часть сюжета) и иногда кажутся достаточно надуманными. О Горгоне говорят, что именно он может найти пропавшего Тритона, а по факту он просто стоит на берегу и кричит, после чего лезет в воду, забыв, что с копытами плавать трудно. Причём спасшие его сёрферы проникаются к Горгону какой-то неведомой приязнью и даже готовы сражаться вместе с ним, хотя никаких предпосылок к этому нет. Конечно ясно, что этот момент на контрасте со столкновением Чёрного Грома с полицейскими показывает прописную истину «люди бывают разные», но если на экране телевизора или мониторе компьютера на это можно не обратить внимания, то здесь вся сцена режет глаз, и она далеко не единственная.

Кадр из фильма «Сверхлюди»

Поэтому каждому зрителю нужно самому выбрать, стоит ли смотреть стандартный пилот сериала на большом экране, а тем более в IMAX. Красивых сцен, которые действительно заслуживают просмотра в кинотеатре, немного, но они действительно впечатляют. В основном, это относится к съёмкам природы. После перемещения на землю герои оказываются на Гавайях, и вот там картинка разворачивается на полную: море, леса, кратер вулкана, съёмки с воздуха — всё это действительно выглядит завораживающе. Только здесь становится понятно, зачем нужен большой экран для этого сериала. В остальное же время крупные планы лиц, да и сверхспособности, которые показывают не так часто, не настолько впечатляют, разве что волосы Медузы прорисованы очень изящно и аккуратно. Остро чувствуется, что Marvel пытаются компенсировать отсутствие Людей Икс, принадлежащих 20th century Fox, в собственной киновселенной и развивают их аналог: раса со сверхспособностями, скрывающаяся от агрессии людей, и один из их лидеров, желающий воевать с человечеством — параллели налицо. Но пока что сверхлюди проигрывают мутантам и в драматизме, и в масштабности.

Алексей Хромов

В российском прокате с 31 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сверхлюди»