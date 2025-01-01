Меню
Роберто Росселлини
Награды
Награды и номинации Роберто Росселлини
Roberto Rossellini
О персоне
Фильмография
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Роберто Росселлини
Оскар 1950
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1946
Полнометражный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1959
Golden Lion
Победитель
OCIC Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1952
International Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1946
Feature Films
Победитель
ANICA Cup
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1961
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950
Golden Lion
Номинант
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1941
Best Italian Film
Номинант
ММКФ 1959
Гран При
Номинант
