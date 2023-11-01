В конце 1960-х годов сбежавшая невеста по имени Кови исчезает в прибое у берегов Ямайки, и есть основания полагать, что она утонула или находится в бегах по обвинению в убийстве своего мужа. Пятьдесят лет спустя в Калифорнии Элеонора Беннет, вдова в возрасте 60 лет, умирает от рака, оставив двум своим разлученным детям флэш-накопитель, на котором хранятся ранее нерассказанные истории ее путешествия из Карибского бассейна в Америку. Эти истории, рассказанные Элеонорой, шокируют ее детей и ставят под сомнение все, что, как им казалось, они знали о происхождении своей семьи.