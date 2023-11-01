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Постер сериала Черный торт
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Киноафиша Сериалы Черный торт

Черный торт (2023 - …)

Black Cake 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

В конце 1960-х годов сбежавшая невеста по имени Кови исчезает в прибое у берегов Ямайки, и есть основания полагать, что она утонула или находится в бегах по обвинению в убийстве своего мужа. Пятьдесят лет спустя в Калифорнии Элеонора Беннет, вдова в возрасте 60 лет, умирает от рака, оставив двум своим разлученным детям флэш-накопитель, на котором хранятся ранее нерассказанные истории ее путешествия из Карибского бассейна в Америку. Эти истории, рассказанные Элеонорой, шокируют ее детей и ставят под сомнение все, что, как им казалось, они знали о происхождении своей семьи.

Черный торт - трейлер первого сезона
Черный торт  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Руперт Эванс
Руперт Эванс
Кара Хорган
Кара Хорган
Том МакКэй
Том МакКэй
Эшли Томас
Эшли Томас
Эдриэнн Уоррен
Миа Айзек
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Сезоны
Черный торт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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