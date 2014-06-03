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Под водой. Трейлер
Под водой. Трейлер
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Дата публикации: 3 июня 2014
Под водой
– Группа колледжских подростков стала целью жестоких похитителей. Дети вынуждены бороться за свои жизни, когда их лимузин подвергается атаке и оказывается в ловушке, постепенно погружаясь в канал.
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