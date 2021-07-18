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Постер к сериалу Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена (2021 - …) Power Book III: Raising Kanan 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 11 часов 0 минут
О чем сериал

«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» — многосерийный криминальный триллер, который является предысторией одноимённого шоу. В центре сюжета находится Кэнен, подросток, проживающий в Квинсе в довольно непокойные девяностые годы. Его мать имеет определенный авторитет в криминальном мире, но изо всех сил пытается оградить свое чадо от любого маргинального влияния. При этом сам главный герой твердо настроен рано или поздно стать частью этого мира. Однако он не понимает, что, преступив черту закона один раз, он уже никогда не сможет вернуться в нормальный цивилизованный мир.

Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена - дублированный трейлер
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Саша Пенн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Омар Эппс
Омар Эппс
Шэнли Касвелл
Шэнли Касвелл
Хейли Килгор
Хейли Килгор
Патина Миллер
Патина Миллер
Малкольм М. Мейс
Малкольм М. Мейс
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена»
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
14 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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