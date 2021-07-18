«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» — многосерийный криминальный триллер, который является предысторией одноимённого шоу. В центре сюжета находится Кэнен, подросток, проживающий в Квинсе в довольно непокойные девяностые годы. Его мать имеет определенный авторитет в криминальном мире, но изо всех сил пытается оградить свое чадо от любого маргинального влияния. При этом сам главный герой твердо настроен рано или поздно стать частью этого мира. Однако он не понимает, что, преступив черту закона один раз, он уже никогда не сможет вернуться в нормальный цивилизованный мир.