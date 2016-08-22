«Арло: Говорящий поросенок»: Рецензия Киноафиши

Хвостик крючком, нос пяточком

Тяжёлый денек выдался у полицейских, ох, тяжелый! Во-первых, какой-то «джентльмен» умудрился умыкнуть у мэра его любимую вазу. А ваза дорогая – времен династии Мин. Во-вторых, из цирка дал деру любимец публики – маленький рыгающий поросенок. И возвращаться по доброй воле хрюкающая «звезда» явно не намерена. В общем, стражи порядка носятся, как угорелые, пытаясь восстановить порядок в заброшенном американском захолустье, однако от их беготни толку чуть – и беглец, и ваза канули в Лету.

Кадр из фильма «Арло: говорящий поросенок»

На самом же деле, всё было так: удирая от разгневанного правосудия, вор спрятал вазу в первом же безлюдном дворе – под кустом. И стал ждать ночи, чтобы свою добычу забрать. Однако уже через час этот дворик – вместе с домом, кустом и вазой – был продан: и раритет династии Мин оказался под крепким замком. Что же касается поросенка, то его копытца пришли сюда добровольно: здесь так вкусно пахло печеньем, что он просто не мог не зайти. А хозяйкой печенья оказалась милая девочка Талия, для которой Арло (так назвали бывшего циркача) стал единственным другом… И всё бы хорошо, да вот только глава семейства никогда не позволит держать свинью в доме. Поэтому Арло поселяется у Талии нелегально…

Кадр из фильма «Арло: говорящий поросенок»

Вообще-то, наш прокат не перестает удивлять. Именно удивлять – не радовать. (Хотя «радости», конечно, иногда тоже случаются, но в данном случае, речь не о них.) Так вот. «Арло: говорящий поросенок» - фильм удивительный, фильм-сюрприз. «Сюрприз», разумеется, в том смысле, что нормальному вменяемому человеку никогда не понять, как грошовая малобюджетная поделка, сделанная по заказу едва живого кабельного ТВ-канала, умудрилась доползти до наших кинозалов. Лично я понять не могу. Уж извините.

Кадр из фильма «Арло: говорящий поросенок»

С другой стороны, нечто подобное годах эдак в 80-х встречалось на каждом шагу. Правда, исключительно на второсортном кабельном телевидении, а никак не в прокате. И назывались такие опусы «телефильмами», а ни чем-либо еще. Наш же поросенок оказался на редкость пронырлив: он благополучно сменил имя (в оригинале опус называется «The Burping Pig», то есть «Поросенок рыгающий»), и вауля! – отвоевал себе местечко на широком экране. Местечко крошечное (всего 10 копий), но отвоевал. Чудеса, да и только.

Кадр из фильма «Арло: говорящий поросенок»

В «Рыгающем поросенке» (давайте называть вещи своими именами) ужасно всё. Начиная с главного героя и заканчивая мелочами. Отвратительный грим (например, видно, что у отца семейства накрашены брови), отвратительный свет (лиц то вообще не разглядеть, то они сильно засвечены), слабый кастинг (муж явно моложе жены), слабый сценарий (много лишних героев, проходных сцен, а воспитательные сентенции типа «наплюй на мнение окружающих, будь самим собой» берутся вообще ниоткуда и повисают в воздухе). Плюс убогая операторская работа, не менее убогая режиссура (актеры просто стоят друг перед другом и докладывают текст), ну и так далее.

Кадр из фильма «Арло: говорящий поросенок»

Ситуацию мог бы спасти главный герой – поросенок. Но он лишен даже капли обаяния – снимали его плохо (хорошо, что хоть из кадра не выпадает), да и выглядит этот зверь уж слишком облезлым. Правда, с Талией режиссеру повезло: семилетняя актриса невероятно мила и киногенична, хотя и смотрится дрессированной обезьянкой – никакого актерского дарования в ней пока не заметно. Но «мордочка» симпатичная – этого не отнять.

Кадр из фильма «Арло: говорящий поросенок»

В целом же, «опус» являет собой жалкое зрелище – видно, что снимали его быстро (буквально за пару дней), ни над чем особо не заморачиваясь. И на кабельном телевидении такое еще может как-то пройти (в утреннее время, когда рейтинги и без того минимальны), но и там называться «полным метром» «Арло» попросту не имеет права. И кстати: династия Мин появилась только в середине 14-го века, поэтому коронная фраза фильма «Ваза времен династии Мин, 10-ый (!) век» - это бред чистой воды. Ну, неужели так трудно было открыть интернет и проверить??? Хотя халтура – она во всём халтура, чего ж с неё взять…

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 18 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Арло: говорящий поросенок»