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Гибель Японии Гибель Японии
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Nippon chinbotsu

Гибель Японии, 1973

1973 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Сюжет фильма-катастрофы построен на предположении, что в будущем Японии грозит погружение в океан, ввиду неизбежных тектонических процессов, происходящих в земной коре. В ходе научной экспедиции, изучающей подводные тектонические разломы, ученые понимают, что должна случиться катастрофа, которая приведет к гибели Японии.

Один из ученых, несмотря на риск потерять свой авторитет, предупреждает о сделанном открытии и возможной катастрофе правительство и предлагает подготовить население страны к возможной эвакуации. Однако, никто не прислушивается к его словам.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 29 декабря 1973
Режиссер
Сиро Моритани
В ролях
Лорн Грин
Кэйдзю Кобаяси
Ронда Ли Хопкинс
Хироси Фудзиока
Тэцуро Тамба
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гибель Японии 1 постер
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