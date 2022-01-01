Гибель Японии, 1973

Сюжет фильма-катастрофы построен на предположении, что в будущем Японии грозит погружение в океан, ввиду неизбежных тектонических процессов, происходящих в земной коре. В ходе научной экспедиции, изучающей подводные тектонические разломы, ученые понимают, что должна случиться катастрофа, которая приведет к гибели Японии.



Один из ученых, несмотря на риск потерять свой авторитет, предупреждает о сделанном открытии и возможной катастрофе правительство и предлагает подготовить население страны к возможной эвакуации. Однако, никто не прислушивается к его словам.