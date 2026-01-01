Оповещения от Киноафиши
Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Анна Каренина» в Дворце молодёжи

В Дворце молодёжи состоится постановка по знаменитому роману Льва Толстого «Анна Каренина». Эта история о неразделённой любви Анны и Вронского основана на контрасте между их несчастной судьбой и счастливой семейной жизнью Константина Левина и Кити Щербацкой. Также в центре внимания остаётся сложная ситуация в семье брата Анны — Стивы Облонского.

Постановка выполнена Московским Современным художественным театром (МСХТ) и сохраняет главную сюжетную линию романа. Зрителей ожидают выступления известных актёров:

  • Петр Баранчеев — Каренин
  • Янина Мелехова — Анна
  • Дмитрий Гудочкин — Вронский
  • Инга Светлова — Вронская
  • Ольга Незговорова — Лидия Ивановна
  • Руслан Банковский — Стива
  • Светлана Клаус — Бетси
  • Михаил Павлик — Проводник, Слуга Каренина и другие роли

Спектакль будет интересен тем, кто ценит классическую литературу и глубокие драматические истории. «Анна Каренина» справедливо считается романом-энциклопедией семейной жизни, в основе которого лежат предвзятости и внутренние конфликты, отражающие стремление человека к счастью.

Лев Толстой предлагает читателю уникальную картину общества, исследуя глубинные аспекты человеческой натуры, которые, по сути, остались неизменными за последние полтора века. Роман не теряет своей актуальности и сегодня, подталкивая каждого из нас к размышлениям о смысле жизни.

«Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ» — эта цитата из Библии, ставшая эпиграфом романа, продолжает звучать и в сегодняшнем спектакле. Постановка включает не только известных актеров, но и участников балета МСХТ, что добавляет произведению динамики и выразительности.

 

Фотографии

