Персоны
Черри Джонс
Cherry Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Черри Джонс
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
