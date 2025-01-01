Меню
Рой Андерссон
Награды
Награды и номинации Роя Андерссона
Roy Andersson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Роя Андерссона
Каннский кинофестиваль 2000
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Golden Lion
Победитель
Берлинале 1970
Специальная награда журналистов
Победитель
Золотая табличка IWG
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация
Победитель
Премия UNICRIT
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
