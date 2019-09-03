О бесконечности, 2019

Фильм Роя Андерссона «О бесконечности» — это размышление о человеческой жизни во всей ее красоте и жестокости, великолепии и пошлости. Зрителю предстоит погрузиться в волшебный мир, по которому его будет вести рассказчица — ее режиссер называет своей Шахерезадой. Все это напоминает один большой сон: несущественные моменты приобретают то же значение, что и исторические события.
Зрителю предстоит увидеть пару (как на картине Шагала), которая парит над разрушенным войной Кельном, а также отца, который завязывает дочери шнурки под проливным дождем. Но и это еще не все: девочки-подростки танцуют у кафе, священник страдает, потеряв веру, а поверженные солдаты маршируют в лагерь военнопленных. Этот невероятный калейдоскоп жизни, в котором снялись Татьяна Делоне, Андерс Хелльстрем и многие другие, представляет собой бесконечную историю уязвимости бытия.
- Рой Андерссон не только снял этот фильм, но и написал к нему сценарий.
- Премьера состоялась на Венецианском фестивале.
- Картина получила «Серебряного льва» на фестивале в Венеции в 2019 году.
- Бюджет фильма составил 4,5 млн евро.
- В декорации сцены с появлением Гитлера Рой Андерссон скопировал картину Кукрыниксов.
Словно ангелы в «небе над Берлином», они парят над городом подобно влюбленным Марка Шагала. Рассказчица, подобно сказочной Шахерезаде, плетет кружева городских историй, заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, наблюдая за чередой событий обычной жизни с ее банальностью и красотой.