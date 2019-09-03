О бесконечности, 2019

Фильм Роя Андерссона «О бесконечности» — это размышление о человеческой жизни во всей ее красоте и жестокости, великолепии и пошлости. Зрителю предстоит погрузиться в волшебный мир, по которому его будет вести рассказчица — ее режиссер называет своей Шахерезадой. Все это напоминает один большой сон: несущественные моменты приобретают то же значение, что и исторические события.

Зрителю предстоит увидеть пару (как на картине Шагала), которая парит над разрушенным войной Кельном, а также отца, который завязывает дочери шнурки под проливным дождем. Но и это еще не все: девочки-подростки танцуют у кафе, священник страдает, потеряв веру, а поверженные солдаты маршируют в лагерь военнопленных. Этот невероятный калейдоскоп жизни, в котором снялись Татьяна Делоне, Андерс Хелльстрем и многие другие, представляет собой бесконечную историю уязвимости бытия.