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О бесконечности О бесконечности
Киноафиша Фильмы О бесконечности
About Endlessness / Om det oändliga

О бесконечности, 2019

2019 / Швеция / Норвегия / Германия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм Роя Андерссона «О бесконечности» — это размышление о человеческой жизни во всей ее красоте и жестокости, великолепии и пошлости. Зрителю предстоит погрузиться в волшебный мир, по которому его будет вести рассказчица — ее режиссер называет своей Шахерезадой. Все это напоминает один большой сон: несущественные моменты приобретают то же значение, что и исторические события. 

Зрителю предстоит увидеть пару (как на картине Шагала), которая парит над разрушенным войной Кельном, а также отца, который завязывает дочери шнурки под проливным дождем. Но и это еще не все: девочки-подростки танцуют у кафе, священник страдает, потеряв веру, а поверженные солдаты маршируют в лагерь военнопленных. Этот невероятный калейдоскоп жизни, в котором снялись Татьяна Делоне, Андерс Хелльстрем и многие другие, представляет собой бесконечную историю уязвимости бытия.

- Рой Андерссон не только снял этот фильм, но и написал к нему сценарий. 

- Премьера состоялась на Венецианском фестивале. 

- Картина получила «Серебряного льва» на фестивале в Венеции в 2019 году. 

- Бюджет фильма составил 4,5 млн евро. 

- В декорации сцены с появлением Гитлера Рой Андерссон скопировал картину Кукрыниксов. 

Словно ангелы в «небе над Берлином», они парят над городом подобно влюбленным Марка Шагала. Рассказчица, подобно сказочной Шахерезаде, плетет кружева городских историй, заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, наблюдая за чередой событий обычной жизни с ее банальностью и красотой. 

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 июня 2020
Премьера онлайн 15 мая 2020
Премьера в мире 3 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Рой Андерссон
Рой Андерссон
В ролях
Татьяна Делоне
Татьяна Делоне
Мартин Сернер
Джессика Лотандер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О бесконечности 5 постеров
Венецианский кинофестиваль «Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу
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О бесконечности смотреть онлайн

О бесконечности
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Наша рецензия
Есть много режиссеров с узнаваемым визуальным стилем, но почти на каждого из них рано или поздно находится свой подражатель. Швед Рой Андерссон снимает кино, которое не только легко узнать, но и чертовски сложно воспроизвести. При этом как автор он совсем не меняется. Его фильмы — сборники лаконичных зарисовок о жизни маленьких людей. Каждый эпизод снят статичной камерой и похож на ожившую на пару мгновений картину (иногда режиссер буквально воссоздает в кадре важные для него произведения…
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