Персоны
Ларри Чарльз
Награды и номинации Ларри Чарльза
Larry Charles
О персоне
Фильмография
Новости
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2023
Полуночное безумие
Победитель
