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6.2
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Dicks the Musical
6.2
Dicks the Musical
, 2023
F***ing Identical Twins
США / комедия, мюзикл / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
6.2
Dicks the Musical
Трейлер
Трейлер
В ролях
Меган Маллалли
Evelyn
Натан Лэйн
Harris
Боуэн Янг
God
Megan Thee Stallion
Gloria
Ивэн Шафран
Josh Sharp
Craig
Aaron Jackson
Trevor
Том Кенни
Backpack
Фрэнк Тодаро
Whisper
Оскар Монтойя
Oscar the Garbage Man
Соня Эдди
Sonya the Old Lady
Режиссер
Ларри Чарльз
Сценарист
Aaron Jackson
,
Josh Sharp
Композитор
Мариус Де Фриз
,
Karl Saint Lucy
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
2 февраля 2024
Премьера в мире
7 сентября 2023
Дата выхода
18 января 2024
Израиль
16
15 марта 2024
Испания
20 октября 2023
Канада
18A
20 октября 2023
США
R
20 октября 2023
Таджикистан
17 января 2025
Япония
Бюджет
$12 000 000
Сборы в мире
$1 472 114
Производство
20th Century Fox, Chernin Entertainment
Другие названия
Dicks: The Musical, Dicks: Ha'Musical, Rabos: El musical, Дикс: Мюзикълът, ディックス!! ザ・ミュージカル, 狄更斯：音乐剧, Fucking Identical Twins, F*cking Identical Twins
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 18 февраля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Dicks the Musical
Трейлер
0
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Кадры из фильма
Цитаты
Harris
Сколько времени прошло?
Evelyn
Двести шестьдесят лет.
Harris
Двести шестьдесят лет с нашей последней встречи?
Evelyn
О, нет. Я думала, ты про войну между Францией и Индейцами.
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