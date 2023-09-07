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Постер фильма Dicks the Musical
6.2
Dicks the Musical - Трейлер
Киноафиша Фильмы Dicks the Musical
6.2

Dicks the Musical

, 2023
F***ing Identical Twins
США / комедия, мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Dicks the Musical
6.2
Dicks the Musical - Трейлер
Dicks the Musical  Трейлер

В ролях

Меган Маллалли
Меган Маллалли
Evelyn
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Harris
Боуэн Янг
Боуэн Янг
God
Megan Thee Stallion
Gloria
Ивэн Шафран
Ивэн Шафран
Josh Sharp
Craig
Aaron Jackson
Trevor
Том Кенни
Том Кенни
Backpack
Фрэнк Тодаро
Whisper
Оскар Монтойя
Oscar the Garbage Man
Соня Эдди
Sonya the Old Lady
Режиссер Ларри Чарльз
Сценарист Aaron Jackson, Josh Sharp
Композитор Мариус Де Фриз, Karl Saint Lucy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 февраля 2024
Премьера в мире 7 сентября 2023
Дата выхода
18 января 2024 Израиль 16
15 марта 2024 Испания
20 октября 2023 Канада 18A
20 октября 2023 США R
20 октября 2023 Таджикистан
17 января 2025 Япония
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $1 472 114
Производство 20th Century Fox, Chernin Entertainment
Другие названия
Dicks: The Musical, Dicks: Ha'Musical, Rabos: El musical, Дикс: Мюзикълът, ディックス!! ザ・ミュージカル, 狄更斯：音乐剧, Fucking Identical Twins, F*cking Identical Twins

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Dicks the Musical - Трейлер
Dicks the Musical Трейлер
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Цитаты

Harris Сколько времени прошло?
Evelyn Двести шестьдесят лет.
Harris Двести шестьдесят лет с нашей последней встречи?
Evelyn О, нет. Я думала, ты про войну между Францией и Индейцами.

Отзывы о фильме

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