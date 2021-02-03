«Поли»: Рецензия Киноафиши

В холодные февральские деньки выходит добрая и теплая картина про французскую деревню и её жителей. Режиссёром выступает Николя Ванье, который уже не первый раз берется за истории про маленьких потерянных детей и их необычных, непредсказуемых друзей. «Поли» повторяет один в один структуру типичного семейного кино, но оказывается серой мышью среди фильмов похожего жанра.

Поли

Родители 10-летней бойкой Сесиль в разводе. Любимый папа уехал жить в Италию, а мама решает забрать дочку и переехать в обычную деревню подальше от шумного Парижа. Мир маленькой девочки разрушился в одно мгновенье: полноценной семьи нет, дорогие её сердцу друзья остались в столице и только книжка «Алиса в стране чудес» помогает ей забыться. Сесиль проводит свои летние каникулы в одиночестве, потому что местные дети видят в ней только заносчивую парижанку, а мама постоянно работает. Однажды в деревню приезжает цирк и устраивает настоящий праздник для всех жителей. Звезда труппы — пони по имени Поли. Только директор цирка не очень хорошо к нему относится и мечтает сдать его мясникам. Сесиль становится свидетелем плохого обращения с животным и решает любой ценой спасти маленького пони.

На экране летнее солнце, камушки скрипят под подошвой, парижская духота осталась где-то в десятках километров, а если уехать совсем на юг, то можно попасть и в Италию. Зрители способны только улыбаться и ностальгировать по путешествиям, рассматривая каждый кустик и такое разное убранство недодеревенского европейского городка. Но юная Сесиль совершенно другого мнения: она скучает по столице, друзьям и папе и совершенно не понимает, как можно жить счастливо в таком захолустье. Она время от времени ворчит, всячески заставляет нервничать маму, убегает из дома на прогулки все чаще — в общем, ведёт себя как настоящая волевая и свободная француженка, для которой законы не писаны и в голове звучит одно «Liberté».

Поли

У Николя Ванье обычно никто не живёт по правилам, и он предлагает посмотреть на какую-то другую Францию, далёкую от реализма и бесконечной философии. Социального подтекста тут тоже очень мало – режиссёра больше интересует взаимоотношения между людьми, природой и животными. Французы существуют вне класса, и соединяют их обычные человеческие чувства. Последние как раз и становятся лейтмотивом его новой маленькой картины.

У другого француза Ивана Атталя в его последнем фильме «Моя собака Идиот» люди среднего класса справляются с творческим кризисом и ассоциируют себя с вонючей слюнявой собакой. У каких-нибудь Бенуа Делепина и Гюстава Керверна люди рабочего класса решают свои проблемы комически. Николя Ванье отказывается от всей этой типизации французского общества, поэтому у него в фильмах редко можно увидеть даже попивающих вино людей, а круассаны на завтрак — тем более. Единственным привычным для кинолюбителей будет добрый и немного глупый юмор, словно из «Астерикса и Обеликса» и первых частей «Такси». К тому же в «Поли» действительно шутят про неуклюжесть французской полиции.

Поли

Постановщик продолжает показывать мир глазами ребенка и то, каким он чувствует себя незащищенным внутри. Тот же самый троп Ванье намеренно использовал и в своих предыдущих картинах «Белль и Себастьян» и «Расправь крылья». Дело в том, что языки взрослых и детей различны между собой, поэтому никто друг друга не может понять.

Такая коммуникация схожа со взаимоотношениями человека и животного, который, естественно, не умеет разговаривать. Именно конфликт между взрослым и ребёнком порождает недопонимание и отчужденность, а исправить это иногда бывает очень сложно. Единственным побегом от реальности для Сесиль становится дружба с пони, хотя разговаривают они абсолютно на разных языках. Однако сюжет этот хорошо знаком: он появился ещё в классическом фильме «Лесси возвращается домой», и мы все знаем, как история там заканчивается. Маленькая девочка Сесиль не возвращается домой, но приобретает новый дом, намного удивительнее предыдущего, а Поли остаётся скакать рядом с ней.

Поли

Данная картина подходит для семейного просмотра с детьми, где последним больше всего понравится пони, а взрослые увидят обычную второсортную французскую комедию. Однако после просмотра оба зрителя забудут об этом фильме в одночасье.