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Киноафиша Новости В российский прокат выходит французская драма «Актриса» — доступен дублированный трейлер

В российский прокат выходит французская драма «Актриса» — доступен дублированный трейлер

8 июня 2023 14:21
В российский прокат выходит французская драма «Актриса» — доступен дублированный трейлер

Премьера фильма от номинанта фестиваля «Сандэнс» и премии «Сезар» состоится в следующий четверг.

В следующий четверг, 15 июня, в широкий российский прокат выйдет французская драма «Актриса».

Главная героиня — актриса Анна (Жюли Гайе), уже много лет состоящая в браке со своим сценическим партнером Антуаном (Бенжамин Биолэй). Они кажутся окружающим идеальной парой, но под масками счастливых супругов уже давно прячутся двое несчастных людей, уставших друг от друга за долгие годы совместной жизни и работы. Однажды Антуан решает уйти от Анны, из-за чего душевное состояние и карьера актрисы оказываются на грани краха. Стремясь найти решение своих проблем, она обращается за помощью к таинственной женщине, которая дает героине сыворотку, дарующую ей способность превращаться в молодую и привлекательную девушку. Приняв новый облик, Анна соблазняет Антуана и закручивает с ним интрижку от лица своей новой личности Дельфин (Агат Боницер). Постепенно эта игра оборачивается против нее самой, ставя актрису перед выбором между любовью к мужу и собственной жизнью.

В фильме также снялись Дженни Арас, Ава Байа, Лизе Беллинк и другие. Постановщиком фильма выступил Себастьен Байли, наиболее известный по короткометражной картине Ou je mets ma pudeur («Где я оставил свою скромность»), удостоенной номинаций на приз фестиваля «Сандэнс» и премию «Сезар». Он также написал сценарий ленты совместно с Зое Галерон («Сент-Омер»).

Перед стартом широкого проката фильм будет представлен зрителям на дебютном российском показе, который пройдет 14 июня в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках кинофестиваля «Французские премьеры».

Фото: La Mer à Boire Productions
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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