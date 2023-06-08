«Актриса»: Рецензия Киноафиши

В гримерке женщине на вид лет пятидесяти накладывают макияж и надевают парик. Завершив все приготовления, она слушает указания от режиссера и выходит играть дубль в декорациях парижского кафе. Камера. Мотор. Сцена один. Дубль один. С трагическим лицом она выслушивает монолог своего напарника, который бросает ее героиню. А затем вставляет всего лишь одну фразу: «Уходи, оставь меня». На этом ее этюд заканчивается. Анна мечтает об одной театральной роли, но эти коротенькие эпизоды в кино — все, на что может рассчитывать актриса в ее возрасте.

К тому же на закате карьеры ее настигло одиночество. Взрослая дочь переезжает с парнем в новую квартиру. Муж Анны — театральный режиссер по имени Антуан — бросает ее и вовсю флиртует с молоденькой журналисткой по имени Дельфин. Анна, одержимая своим мужем, не может это терпеть. К счастью, как раз недавно лекарша дала ей чудо-успокоительное. Если превысить норму в три капли, то волшебное снадобье превратит ее в любого человека, которого она только может вообразить. Так что Анна начинает злоупотреблять таинственным эликсиром, чтобы встречаться с мужем в образе Дельфин. Однако у таких трансформаций есть последствия — на теле актрисы начинают появляться пугающие отметины.

Сейчас, когда американские мейджоры ушли, а показывать и смотреть новое кино все равно хочется, в официальном российском прокате появляется все больше фильмов от независимых студий, в частности французских, которые публика, выросшая в Союзе, всегда принимала с большой радостью. Некоторое кино и впрямь было хорошее, но и Голливуд тогда почти не показывали, так что сравнить не удавалось. Но вернемся в наши дни, когда в кинотеатрах выходит очередной французский фильм. Скажем прямо, довольно оригинальный.

Актриса

«Актриса» — полнометражный дебют Себастьяна Байи , который после нескольких короткометражек о женском желании переходит к красиво выстроенной истории об актрисе со множеством личин, теряющей саму себя. Пол героини, безусловно, важен, ведь исследование проводится здесь сквозь призму гендерного различия. Антуан и Анна — ровесники, но он — преуспевающий режиссер, у которого все впереди, а она — в прошлом успешная актриса, страдающая по уходящему времени.

Если считывать смыслы, лежащие на поверхности, то трансформации Анны — это ежедневная практика актрис, которые вживаются в свою роль настолько, что преображаются изнутри. И конечно, попытка продлить молодость, столь важную для карьеры. Но эта важность — всего лишь иллюзия. Неслучайно Антуану предлагают поставить «Жизнь есть сон» Кальдерона — великую пьесу об иллюзии. Несмотря на наработки Анны по главной роли, Антуан считает ее слишком старой для нее, хотя любое произведение создает всего лишь условную реальность. Сказочность сюжета придает оттенок несерьезности и производит головокружительный эффект, создавая упоительное напряжение во время маленькой игры героини. Но драма о зависимой от опасных перевоплощений женщине сложнее, чем кажется на первый взгляд, и обладает необъяснимой магией.

Актриса

С одной стороны, в меланхоличной главной героине в исполнении Жюли Гайе нет никакой жизни, и зрителю не терпится, чтобы она снова приняла капли, и мы бы увидели сияющую молодую героиню. С другой, именно в этих эмоциональных качелях, перепадах настроения, в контрасте юности, живости и зрелости, уныния и есть сила этой картины. А фантастическое в фильме создается не для хоррорной атмосферы. Хотя, безусловно, элемент ужаса ярче демонстрирует пагубное влияние зависимости одного человека от другого. Это проявляется в физических увечьях и плохом самочувствии Анны, когда она снова становится собой.

Тем не менее фантастическое в фильме призвано здесь не пугать, а лишь привлечь внимание к оставленным возлюбленным, которые даже готовы избавиться от своего тела, потому что его больше не любят, на него больше не смотрят. Физические раны показывают жестокость этого отвержения. И в то же время «Актриса» ставит под сомнение неизбежную одержимость юной заменой в браке и оставляет надежду на хеппи-энд для зрелой любви и страсти, которая снова может разгореться.

Актриса