Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»

«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера

Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»

«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя

Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)

Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам