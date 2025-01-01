Меню
Линда Хэмилтон
Награды
Награды и номинации Линды Хэмилтон
Linda Hamilton
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Линды Хэмилтон
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Female Performance
Победитель
Most Desirable Female
Победитель
