Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Линда Хэмилтон Награды

Награды и номинации Линды Хэмилтон

Linda Hamilton
Награды и номинации Линды Хэмилтон
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992 MTV Movie & TV Awards 1992
Best Female Performance
Победитель
Most Desirable Female
Победитель
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше