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Известный американский писатель Питер Нил, мастер леденящих душу триллеров, приезжает в Рим с рекламой нового романа. Вскоре в городе начинается эпидемия шокирующих убийств. Странным образом они повторяют сюжет только что написанной книги. Более того, кто-то начинает угрожать и самому писателю, который вынужден начать собственное расследование. Одна из лучших картин замечательного итальянского режиссёра Дарио Ардженто одновременно пугает, восхищает и заставляет восторгаться непревзойдённым стилем. Кажется, что реку крови уже не остановить…
|19 мая 1983
|Великобритания
|18
|11 октября 1984
|Германия
|16
|23 ноября 1984
|Испания
|18
|28 октября 1982
|Италия
|18+
|17 февраля 1984
|США
|7 октября 1988
|Финляндия
|K-18
|27 апреля 1983
|Франция
|12
|11 июня 1983
|Япония