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Постер фильма Дрожь
7.0
Дрожь - Tenebre
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7.0

Дрожь

, 1982
Tenebre
Италия / ужасы, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дрожь
7.0
Дрожь - Tenebre
Дрожь  Tenebre

О фильме

Известный американский писатель Питер Нил, мастер леденящих душу триллеров, приезжает в Рим с рекламой нового романа. Вскоре в городе начинается эпидемия шокирующих убийств. Странным образом они повторяют сюжет только что написанной книги. Более того, кто-то начинает угрожать и самому писателю, который вынужден начать собственное расследование. Одна из лучших картин замечательного итальянского режиссёра Дарио Ардженто одновременно пугает, восхищает и заставляет восторгаться непревзойдённым стилем. Кажется, что реку крови уже не остановить…

В ролях

Энтони Франчоза
Peter Neal
Джон Сэксон
Джон Сэксон
Дария Николоди
Джулиано Джемма
Captain Germani
Кристиан Борромео
Gianni
Д’Анджело, Мирелла
Tilde Banti
Ания Пьерони
Elsa Manni
Карола Станьяро
Inspector Altieri
Джон Стайнер
Christiano Berti
Лара Уэндел
Maria Alboretto
Эннио Джиролами
Марино Мазе
Режиссер Дарио Ардженто
Сценарист Дарио Ардженто
Композитор Фабио Пиньятелли, Клаудио Симонетти, Массимо Моранте
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1982
Премьера в мире 27 октября 1982
Дата выхода
19 мая 1983 Великобритания 18
11 октября 1984 Германия 16
23 ноября 1984 Испания 18
28 октября 1982 Италия 18+
17 февраля 1984 США
7 октября 1988 Финляндия K-18
27 апреля 1983 Франция 12
11 июня 1983 Япония
Сборы в мире $2 554
Производство Sigma Cinematografica Roma
Другие названия
Tenebre, Tenebrae, Shadows, Tenebrae (el placer del miedo), Ténèbres, Tinieblas, Unsane, Bezumlje, Bóng Đêm, Ciemności, Darkness, El placer del miedo, Hullumeeletu, Inferno, Le plaisir de la peur, Mai lei dai hung sat, Mi li dai xiong sha, Ölümün Sesi, Pelkoa ei voi paeta, Shadô, Shadow, Sjenke, Sotto gli occhi dell'assassino, Tenebre - pelkoa ei voi paeta, Tenebre: O paranoikos dolofonos, Ο παρανοϊκός δολοφόνος, Безумие, Дрожь, 섀도우, シャドー, Τένεμπρε, ο Παρανοϊκός Δολοφόνος, シャドウ, 샤도우, 쉐도우, Tenebre - Der kalte Hauch des Todes, Dario Argento's Tenebrae, Tenebrae: Zone des Schreckens

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 15 апреля 2026

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Дрожь - Tenebre
Дрожь Tenebre
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