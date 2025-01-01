Меню
Персоны
Дженнифер Ю
Награды
Награды и номинации Дженнифер Ю
Jennifer Yuh Nelson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дженнифер Ю
Оскар 2012
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Победитель
