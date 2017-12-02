Сериал «От судьбы не зарекайся» – это отечественная мелодрама об искренней любви и измене. Нина и Гриша – молодые влюбленные, мечтающие об идеальной свадьбе. Но девушка настаивает на полном соблюдении всех традиций. В том числе, она считает неприемлемой совместную жизнь и близость до брака. Жених очень дорожит отношениями, поэтому не без сожаления соглашается на такие условия. Но однажды пара случайно встречает школьную подругу Нины – красивую и дерзкую Катю. Теперь их любовь должна выдержать испытание.