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Киноафиша Сериалы От судьбы не зарекайся
От судьбы не зарекайся (2017 - 2017) От судьбы не зарекайся 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Сериал «От судьбы не зарекайся» – это отечественная мелодрама об искренней любви и измене. Нина и Гриша – молодые влюбленные, мечтающие об идеальной свадьбе. Но девушка настаивает на полном соблюдении всех традиций. В том числе, она считает неприемлемой совместную жизнь и близость до брака. Жених очень дорожит отношениями, поэтому не без сожаления соглашается на такие условия. Но однажды пара случайно встречает школьную подругу Нины – красивую и дерзкую Катю. Теперь их любовь должна выдержать испытание.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Ольга Белявская
Ольга Калмыкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
От судьбы не зарекайся - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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