В центре событий оказывается молодая девушка по имени Катерина. Ей не повезло с мамой, которая оказалась слишком падкой на мужчин. Ее увлечение очередным ухажером заставило Катю очутиться на улице. Девушке пришлось научиться самой заботиться о своей жизни. Она подала документы в авиатехникум, чтобы стать стюардессой, но ее планы нарушило знакомство с Лешей. Катя влюбилась и родила дочь. Леша отказался от девушки, и она осталась одна с ребенком. Понимая, что не сможет прокормить девочку, Катя отказалась от дочери...