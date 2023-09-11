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Киноафиша Сериалы Кукушки

Кукушки (2023 - 2023)

Kukushki 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Катерина. Ей не повезло с мамой, которая оказалась слишком падкой на мужчин. Ее увлечение очередным ухажером заставило Катю очутиться на улице. Девушке пришлось научиться самой заботиться о своей жизни. Она подала документы в авиатехникум, чтобы стать стюардессой, но ее планы нарушило знакомство с Лешей. Катя влюбилась и родила дочь. Леша отказался от девушки, и она осталась одна с ребенком. Понимая, что не сможет прокормить девочку, Катя отказалась от дочери...

В ролях
В ролях
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Анастасия Лифанова
Анастасия Лифанова
Алексей Штукин
Артём Григорьев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Кукушки - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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