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Пристань

, 2011
Россия / 18+

В ролях

Вячеслав Шалевич
Вячеслав Шалевич
Галина Коновалова
Юлия Борисова
Юлия Борисова
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Владимир Этуш
Владимир Этуш
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Режиссер Римас Туминас, Анатолий Дзиваев, Владимир Еремин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 12 минут
Год выпуска 2011

Рейтинг фильма

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