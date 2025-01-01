Меню
Ноа Баумбак
Награды
Награды и номинации Ноа Баумбака
Noah Baumbach
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Ноа Баумбака
Оскар 2024
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2024
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2020
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Green Drop Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2005
Драматичный
Победитель
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Приз зрительских симпатий
Номинант
Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1995
Золотой Святой Георгий
Номинант
