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Он в Аргентине
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Спектакль Он в Аргентине

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия Людмилы Петрушевской

Действие пьесы разворачивается поздней осенью в пустеющем доме отдыха «Актер». Все постояльцы разъехались, кроме пожилой актрисы Дианы, которая упорно отказывается уезжать. У нее нет другого дома, а закрытие помещения на зиму становится серьезной проблемой для кастелянши Нины.

Контраст героинь

Диана, исполненная Розой Хайруллиной, производит впечатление абсолютно инопланетного существа. Ее бесстрастность, угловатая пластика и отстраненный взгляд делают героиню похожей на экзотическое растение. На контрасте с ней Нина, в исполнении Юлии Чебаковой, реальна, шумна и проста, представляя собой яркий пример житейской натуры.

Основной конфликт

Стилистика игры актрис балансирует между абсурдом и бытовой конкретикой. Этот тонкий баланс формирует основу конфликта пьесы и подчеркивает трагикомический характер их взаимоотношений. История наполнена глубокими смыслами, включая размышления о доброте, человечности и слабостях.

Цитата драматурга

Людмила Петрушевская, автор пьесы, описывает свое творчество так:

«Я надеюсь на силу добра. Я пишу пьесы затем, чтобы люди думали над своей жизнью, плакали над чужой судьбой, смеялись человеческим слабостям и хотели бы жить лучше, чище. Правда очищает — в это я верю».

Памяти Дмитрия Брусникина

Спектакль посвящен памяти режиссера Дмитрия Брусникина, который сделал значительный вклад в российский театр.

Режиссер
Дмитрий Брусникин
Дмитрий Брусникин
В ролях
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Юлия Чебакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 3000 ₽ 20:00 от 3000 ₽
5 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
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Фотографии

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