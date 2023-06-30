Вышел трейлер второго сезона сериала о рестлерах «Хилы» со Стивеном Амеллом

Премьера продолжения шоу о страстях на ринге и за его пределами состоится в конце июля.

Телеканал Starz поделился трейлером второго сезона спортивной драмы «Хилы».

Шоу повествует о двух профессиональных рестлерах, братьях Джеке (Стивен Амелл) и Эйсе (Александр Людвиг) Спейдах. Герои не разграничивают личные отношения и работу — каждый их бой наполнен страстями и обидами, которые ощущаются в каждом ударе. Все эти чувства делают состязания невероятно зрелищными, но постепенно разрушают отношения между родственниками.

В трейлере показано, как Джек тяжело переживает последствия финала первого сезона, окончившегося для него разрывом отношений с Эйсом и женой Стейси (Элисон Лафф). Тем временем Кристал (Келли Берглунд) стремится защитить свой чемпионский титул на ринге, а Чарли Галли (Майк О’Мэлли) мечтает отомстить Джеку и всему состязанию DWL.

Проект был создан Майклом Уолдроном, наиболее известным по сериалам «Локи» и «Рик и Морти». По его словам, в будущих сериях Джеку придется признаться самому себе в том, что только он виноват в случившихся с ним несчастьях:

«По-моему, если у тебя нечиста совесть, то ты ведешь разрушительный образ жизни, который в конечном итоге тебя доконает. Джек должен признать, что отношения с Эйсом отразились на его жене и сыне. Он получил все, что хотел, но брат ушел от него, и жены и сына рядом больше нет».

Премьера второго сезона «Хилов» состоится на Starz 28 июля.