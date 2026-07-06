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Они приходят ночью
Они приходят ночью
, 2026
Night Comes
Канада, США, Британские Виргинские острова / ужасы / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
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В ролях
Дафни Кин
Samantha Lorraine
Александр Людвиг
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Камерон Парк
Mr. Webster
Камерон Парк
Mr. Webster
Shelley Janzé
Mrs. Cartwright
Shelley Janzé
Mrs. Cartwright
Avery De Wet
Young Samantha
Режиссер
Джей Эрнандес
Сценарист
Джейсон Бурк
,
Джей Эрнандес
,
Nancy Isaak
,
Nancy Isaak
Композитор
Эдо Ван Бримен
,
Йоханнес Уинклер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада / США / Британские Виргинские острова
Год выпуска
2026
Премьера в мире
6 июля 2026
Дата выхода
24 июля 2026
Россия
Капелла Фильм
6 июля 2026
Канада
6 июля 2026
США
Производство
Big Picture Cinema Group, Impossible Dream Entertainment, Gold Star Productions
Другие названия
Night Comes, Quando a Noite Chega
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Обновлено 3 апреля 2026
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