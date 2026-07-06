Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Они приходят ночью

Они приходят ночью

, 2026
Night Comes
Канада, США, Британские Виргинские острова / ужасы / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Дафни Кин
Дафни Кин
Samantha Lorraine
Александр Людвиг
Александр Людвиг
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Rochelle Greenwood
Mrs. Webster
Камерон Парк
Mr. Webster
Камерон Парк
Mr. Webster
Shelley Janzé
Mrs. Cartwright
Shelley Janzé
Mrs. Cartwright
Avery De Wet
Young Samantha
Режиссер Джей Эрнандес
Сценарист Джейсон Бурк, Джей Эрнандес, Nancy Isaak, Nancy Isaak
Композитор Эдо Ван Бримен, Йоханнес Уинклер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США / Британские Виргинские острова
Год выпуска 2026
Премьера в мире 6 июля 2026
Дата выхода
24 июля 2026 Россия Капелла Фильм
6 июля 2026 Канада
6 июля 2026 США
Производство Big Picture Cinema Group, Impossible Dream Entertainment, Gold Star Productions
Другие названия
Night Comes, Quando a Noite Chega

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 3 апреля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
Рак на горе свистнул, Семенов и Фома возвращаются: дата выхода 8 сезона «Невского» больше не тайна — обводите в календаре
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше