Спектакль Идеальная жена

Легкая комедия положений в Театре на Таганке

Приглашаем вас на легкую комедию положений «Идеальная жена», действие которой разворачивается в начале прошлого века в Петербурге. В центре сюжета — экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард, которые решают провести незабываемый вечер с очаровательными дамами.

Главные герои

Каждая из пар рассчитывает встретиться в одной и той же квартире. Однако эта квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и её супруг Максим Сергеевич по-своему вовлечены в интриги, возникающие из-за неожиданной ситуации.

Комедийные перипетии

На протяжении спектакля зрители станут свидетелями взаимных подозрений, комичных ситуаций, песен и танцев. Пылкие признания галантных кавалеров и изящное кокетство элегантных дам создают атмосферу романтики и веселья. Однако, вечер, начавшийся многообещающе, быстро превращается в полную катастрофу и сущий кошмар.

Новый взгляд на любовь

Тем не менее, благодаря всем перипетиям, герои смогут по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести «второе дыхание» в любви. Эта комедия положений демонстрирует, как в сложных ситуациях рождаются новые чувства и понимание.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Ждем вас на спектакле!