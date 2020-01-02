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Идеальная жена
Киноафиша Идеальная жена

Спектакль Идеальная жена

Постановка
Театр на Таганке 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Легкая комедия положений в Театре на Таганке

Приглашаем вас на легкую комедию положений «Идеальная жена», действие которой разворачивается в начале прошлого века в Петербурге. В центре сюжета — экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард, которые решают провести незабываемый вечер с очаровательными дамами.

Главные герои

Каждая из пар рассчитывает встретиться в одной и той же квартире. Однако эта квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и её супруг Максим Сергеевич по-своему вовлечены в интриги, возникающие из-за неожиданной ситуации.

Комедийные перипетии

На протяжении спектакля зрители станут свидетелями взаимных подозрений, комичных ситуаций, песен и танцев. Пылкие признания галантных кавалеров и изящное кокетство элегантных дам создают атмосферу романтики и веселья. Однако, вечер, начавшийся многообещающе, быстро превращается в полную катастрофу и сущий кошмар.

Новый взгляд на любовь

Тем не менее, благодаря всем перипетиям, герои смогут по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести «второе дыхание» в любви. Эта комедия положений демонстрирует, как в сложных ситуациях рождаются новые чувства и понимание.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Аким Андросов
В ролях
Петр Красилов
Петр Красилов
Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова
Илья Древнов
Илья Древнов
Дмитрий Прокофьев
Марина Яковлева
Марина Яковлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 24 сентября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1200 ₽

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