От кумира миллионов ушел к соседке: подлость мужа Марины Яковлевой огорошит любого

Андрей Ростоцкий и Марина Яковлева были одной из самых ярких пар советского кинематографа. Актриса души не чаяла в своем муже, встреча с которым перевернула всю ее жизнь. Тогда никто даже не думал о том, что возлюбленных ждет весьма некрасивое расставание.

Поначалу артист был очень внимателен к своей жене и баловал ее дорогими подарками. Но вскоре влюбчивая натура звезды экрана дала о себе знать. Интрижки на стороне медленно, но верно разрушали этот брак. Яковлева закрывала глаза на измены супруга, но только до поры до времени.

Узнав об очередных пассиях Ростоцкого, имена которых он сам перечислил в своей записной книжке, Яковлева отправилась за утешением к соседке Марианне. Та дала ей ценный совет: разводись да побыстрее. Приятельница выдвинула весомый аргумент: зачем актрисе нужен такой муж, который то и дело ходит на сторону? Но искренними эти слова не были, ведь впоследствии Марианна сама выскочила замуж за Андрея Станиславовича.

Как пишет портал «Культурология », актер и его соседка были знакомы еще с детства. Однажды после развода с Яковлевой Ростоцкий пригласил Марианну на чай, и закрутилось. Супруги были счастливы вместе на протяжении долгих 19 лет, пока в 2002 году артист трагически не погиб, сорвавшись со скалы у водопада «Девичьи слезы».