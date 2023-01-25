Женился на соседке: гляньте, на кого советский Денис Давыдов променял красотку-актрису

Исторический фильм «Эскадрон гусар летучих» сделал исполнителя главной роль Андрея Ростоцкого звездой советского кино. Он сыграл поэта и генерала Дениса Давыдова, прославившегося во время Отечественной войны 1812 года.

Личная жизнь обаятельного Ростоцкого сложилась непросто. У него было множество романов, но лишь две женщины смогли покорить сердце артиста.

Первой избранницей Ростоцкого стала красавица-актриса Марина Яковлева, с которой он познакомился на съемках картины «Эскадрон гусар летучих». Вскоре между ними начались отношения, которые привели к браку. Но семейная жизнь не сложилась — провинциалка Яковлева чувствовала себя не в своей тарелке в аристократической семье Ростоцкого. Этот брак продлился два года.

От Яковлевой артист ушел к соседке Марианне, которая была давно в него влюблена. Через некоторое время они сыграли свадьбу и обрели долгожданное счастье. Но их идиллию разрушила страшная трагедия: во время выполнения трюка Ростоцкий сорвался в пропасть с вершины водопада. Актера с переломанными костями и головой доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался в возрасте 45 лет.