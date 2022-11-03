Стыдно до сих пор: удивитесь, за что Яковлева просила прощения у покойного

Марина Яковлева снялась во множестве проектов и давно заработала любовь поклонников. Фанаты всегда были уверены в доброте и отзывчивости кумира, однако мало кто из них знает, какого своего поступка артистка стыдится даже спустя годы.

По словам самой знаменитости, однажды она оказалась в лагере «Артек», где встретила своего давнего знакомого. Тот попросил ее поспособствовать карьере его племянницы, на что Яковлева согласилась, но не смогла добиться результата. Встретиться же с другом у нее не получилось из-за высокой занятости, и она так и не смогла ему объяснить всю ситуцаию.

Со временем артистка узнала, что ее приятель скончался от инсульта. Яковлева до сих пор переживает о том, что не успела с ним поговорить, и постоянно извиняется за свой проступок. Близким же она старается оказывать знаки внимания и всегда откликаться на их просьбы, чтобы не обижать их.