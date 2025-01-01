Спектакль Соседи, или Хочу на Сейшелы

Приглашаем вас постановку Василия Мищенко, известного своими работами в театре Современник, «Соседи или Хочу на Сейшелы».
В центре событий — жизнь жителей российской глубинки, где каждый сосед одновременно является и другом, и соперником. История разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который, благодаря стечению обстоятельств, получает шанс воплотить свои оригинальные проекты в жизнь. И вот появляется единственная в своем роде ППМ... Что это такое, вы узнаете, посетив спектакль!
Спектакль полон доброты, юмора и трогательных моментов, напоминая по духу такие культовые произведения, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты». Он рассказывает о нас, о нашем взаимодействии и о том, как важно ценить отношения с соседями.
Обратите внимание, что в составе исполнителей возможны изменения, приведен полный состав с заменами.
Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль и зарядиться положительными эмоциями!