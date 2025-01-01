Меню
Соседи, или Хочу на Сейшелы
Киноафиша Соседи, или Хочу на Сейшелы

Спектакль Соседи, или Хочу на Сейшелы

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Невероятно смешная житейская комедия с участием известных артистов

Приглашаем вас постановку Василия Мищенко, известного своими работами в театре Современник, «Соседи или Хочу на Сейшелы»

Состав исполнителей

На сцене выступят:

  • Сергей Баталов — заслуженный артист РФ, известный по таким спектаклям, как «Старушки в бегах», «Красная королева» и «Ширли-мырли».
  • Марина Яковлева — заслуженная артистка РФ, сыгравшая в «Старушки в бегах», «Серебряный бор» и «Диверсант».
  • Оксана Сташенко — заслуженная артистка РФ, известная по ролям в «Интриганках», «Балабол» и «Марш Турецкого».
  • Анатолий Кот — актер, участвовавший в таких проектах, как «Начальник разведки» и «Молодёжка».
  • Олег Акулич — актер, известный по сериалам «Настенька» и «Моя прекрасная няня».

Сюжет спектакля

В центре событий — жизнь жителей российской глубинки, где каждый сосед одновременно является и другом, и соперником. История разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который, благодаря стечению обстоятельств, получает шанс воплотить свои оригинальные проекты в жизнь. И вот появляется единственная в своем роде ППМ... Что это такое, вы узнаете, посетив спектакль!

Эмоциональная составляющая

Спектакль полон доброты, юмора и трогательных моментов, напоминая по духу такие культовые произведения, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты». Он рассказывает о нас, о нашем взаимодействии и о том, как важно ценить отношения с соседями.

Обратите внимание, что в составе исполнителей возможны изменения, приведен полный состав с заменами.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль и зарядиться положительными эмоциями!

Режиссер
Василий Мищенко
Василий Мищенко
В ролях
Марина Яковлева
Наталья Бочкарева
Евгений Воскресенский
Олег Акулич
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Евгений Воскресенский
Олег Акулич

В других городах

Казань, 19 декабря
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1600 ₽

