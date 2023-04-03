«Мгла»: Рецензия Киноафиши

Однажды ранним утром жители обычной спальной «свечки» в многонациональном районе увидели, что все пространство за пределами их многоэтажки превратилось во всепоглощающую мглу. Все, что туда попадает, исчезает бесследно и навсегда. Смогут ли жители сохранить жизнь и, что еще важнее, человеческий облик?

«Мгла» – новый проект опытного режиссера Гийома Никлу, снявшего, кажется, по фильму в каждом жанре, от экзотического триллера («Братство камня») до интеллектуальной трагикомедии (недавний «Спа»). Фильмы Никлу часто построены на мощных актерских перформансах, неудивительно, что за тридцатилетнюю карьеру режиссер снял почти всех больших звезд французского и европейского кино: Гаспара Ульеля, Монику Беллуччи, неоднократно Жерара Депардье и многих других. «Мгла» в данном случае – кино стратегически иное: суперзвезд здесь нет, актерский состав довольно ровный, а главенствует над всем и вся концепт.

Герметичный хоррор как аллегория социальных взаимоотношений не прям уж новая концепция, сразу вспоминается недавняя испанская «Платформа», где социальная иерархия была изображена в лоб через систему подвалов. Похожим путем идут и создатели «Мглы»: в условности неведомой пустоты за дверью угадываются и постковидные страхи (в англоязычном интернете о фильме пишут, называя его Lockdown tower. Вольное, но меткое название), и никуда не ушедшая социальная и расовая напряженность, столь актуальная для эклектичного французского социума.

Мгла

Впрочем, если создатели «Платформы» не самые большие человеколюбы, они не отказывают человеку в гуманности, просто человек слаб и нужно помочь ему правильно (читай: по-марксистски) все разделить. А вот создатели «Мглы» к людям вообще не очень по определению. Уже в первом акте жители высотки очень быстро разбиваются на группки (или, вернее сказать, группировки) по этническому принципу, и если на первых порах кажется, что автор сочувствует хоть кому-то и кого-то пытается изобразить в выгодном свете, то уже ближе к середине понимаешь, что никаких иллюзий создатели картины не имеют.

Мгла

«Мгла» – очень мрачное, снятое в болезненной сепии исследование самых очевидных, но от этого не менее ужасающих пороков человечества. Кажется, что в картине не происходит абсолютно ничего такого, чего не прочитаешь в криминальных сводках любого, не только французского спального района. Но объединив все это в рамках герметичного сообщества одного дома, Никлу очень умело подсветил всю потенциальную бесчеловечность общества.

Этот изобретательный мизантропический хоррор наверняка найдет своего зрителя, того, кто любит, когда страх в кино формируется не за счет банальных приемов, а за счет выстраивания грамотной атмосферы и саспенса.