Награды и номинации Гийом Никлу

Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 2013 Берлинале 2013
Золотой берлинский медведь
Номинант
 Лучший полнометражный фильм
Номинант
