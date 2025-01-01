После неудачной попытки забеременеть Тая вместе с мужем Василием уезжает в отпуск на его родину, в башкирскую деревню. На семейном празднике Тая помогает местной жительнице Евдокии, которая оказывается ведьмой. Вскоре они встречаются вновь – Тая просит Евдокию спасти Василия, тяжело раненного на охоте. Однако колдунья сама одной ногой на том свете. Перед смертью она успевает передать девушке свою силу, чтобы та не досталась злому колдуну Сихырсы. Тае удается спасти мужа, но приобретенный дар ставит ее собственную жизнь под угрозу: Сихырсы жаждет забрать ее силы, а жители деревни ополчаются против новой ведьмы.