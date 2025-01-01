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Киноафиша Сериалы Ведьма

Ведьма (2025 - …)

Vedma 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТВ-3

О чем сериал

После неудачной попытки забеременеть Тая вместе с мужем Василием уезжает в отпуск на его родину, в башкирскую деревню. На семейном празднике Тая помогает местной жительнице Евдокии, которая оказывается ведьмой. Вскоре они встречаются вновь – Тая просит Евдокию спасти Василия, тяжело раненного на охоте. Однако колдунья сама одной ногой на том свете. Перед смертью она успевает передать девушке свою силу, чтобы та не досталась злому колдуну Сихырсы. Тае удается спасти мужа, но приобретенный дар ставит ее собственную жизнь под угрозу: Сихырсы жаждет забрать ее силы, а жители деревни ополчаются против новой ведьмы.

В ролях
В ролях
Полина Красавина
Полина Красавина
Иван Батарев
Иван Батарев
Александра Мареева
Александра Мареева
Екатерина Ильина
Екатерина Ильина
Евгений Булавкин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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