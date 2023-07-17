Мрачный поселок пугает сущим злом в лице серийного убийцы в трейлере сериала «Замаячный»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер детективного триллера «Замаячный», основанного на романе Ильи Бушмина «Ничейная земля».

Сериал повествует о следователе Екатерине Мазуровой (Татьяна Чердынцева), которая получает задание отправиться в свой родной поселок Замаячный, где были обнаружены тела трех женщин. 11 лет назад именно в этих местах, носящих устрашающее прозвище Яма, была убита ее сестра Валя и еще несколько девушек. Маньяк так и не был найден, однако полиция подозревает, что те давние преступления и новые убийства — это дела рук одного и того же человека.

Прибыв на место, Катя встречается со своим старым знакомым и женихом погибшей Вали Сергеем Поляковым (Алексей Бардуков). Все эти годы он жил мыслью о мести, и судьба наконец дала ему шанс найти убийцу любимой. Сама же Катя старательно пыталась забыть те события, но новые обстоятельства не оставили ей шанса на покой. Герои объединяют усилия, чтобы докопаться до истины и разобраться с травмами прошлого, которое они так и не смогли отпустить.

Помимо упомянутых актеров, в шоу снялись Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Александр Саюталин и другие актеры. Режиссером выступает Андрей Либенсон, ранее работавший над триллером «Ночной режим» и детективом «Аксентьев».

Премьера «Замаячного» состоится на KION 1 августа.