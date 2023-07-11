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Киноафиша Новости KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе

KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе

11 июля 2023 13:38
KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе

Сериал основан на романе Ильи Бушмина «Ничейная земля».

Онлайн-кинотеатр KION анонсировал новый оригинальный сериал о маньяке — мрачный многосерийный детективный триллер «Замаячный», основанный на романе Ильи Бушмина «Ничейная земля». Вместе с этим была оглашена официальная дата выхода. Премьера первых эпизодов шоу состоится 1 августа.

KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе

В центре сюжета — следователь Екатерина Мазурова (Татьяна Чердынцева) и оперативник Сергей Поляков (Алексей Бардуков). В далеком прошлом персонажи вплотную соприкоснулись с трагическими событиями, произошедшими в их родном поселке Замаячный. В 1990 году там внезапно появился маньяк, жертвами которого стали несколько девушек. В числе убитых оказалась и родная сестра Сергея. После этого череда преступлений оборвалась на одиннадцать лет, но все эти годы Сергей жил с непреодолимой жаждой мести. Катя же, чтобы не сойти с ума, просто вычеркнула этот отрезок жизни из своей памяти и ума. Теперь, когда все вновь возобновилась, главные герои снова сталкиваются с призраками своего прошлого.

KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе

KION анонсировал многосерийный детективный триллер «Замаячный» о маньяке-душителе

В остальной актерский состав вошли Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Александр Саюталин, Екатерина Шумакова, Ольга Онищенко, Геннадий Алимпиев, Александр Шпынев и Аркадий Коваль. Режиссером выступил Андрей Либенсон («Ночной режим», «Личность не установлена»). Разработкой сценария занимались Андрей Лариков («Уровень угрозы»), Артем Чащихин-Тоидзе («Начальник разведки») и Виталий Ценев («Аксентьев»).

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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