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Киноафиша Сериалы Криминальный доктор
Криминальный доктор (2021 - 2021) Криминальный доктор 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Криминальный доктор» – это российская драма о судьбе нейрохирурга Смирнова, который поставил свою жизнь на кон ради справедливости. Однажды Смирнов проводит рискованную операцию и спасает жизнь сотрудника таможни. Но, несмотря на то, что опасность миновала, ночью пациент умирает. Врач пытается понять, что же произошло на самом деле, и узнает страшную тайну. Теперь он втянут в преступные игры и вынужден вступить в банду. У героя нет пути назад, ведь он должен защитить свою любимую женщину и сына.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Криминальный доктор - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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