Сериал «Криминальный доктор» – это российская драма о судьбе нейрохирурга Смирнова, который поставил свою жизнь на кон ради справедливости. Однажды Смирнов проводит рискованную операцию и спасает жизнь сотрудника таможни. Но, несмотря на то, что опасность миновала, ночью пациент умирает. Врач пытается понять, что же произошло на самом деле, и узнает страшную тайну. Теперь он втянут в преступные игры и вынужден вступить в банду. У героя нет пути назад, ведь он должен защитить свою любимую женщину и сына.