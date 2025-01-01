Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ревизор. Версия
Билеты от 3000₽
Киноафиша Ревизор. Версия

Спектакль Ревизор. Версия

Александр Калягин играет старого Хлестакова
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Комедия Гоголя в интерпретации Роберта Стуруа

Четыре акта комедии Гоголя именитый грузинский режиссер Роберт Стуруа уместил в полтора часа сценического времени. Спектакль быстро и динамично захватывает зрителей, сохраняя все острые углы гоголевского текста.

Хлестаков в исполнении Александра Калягина

Прощелыгу Хлестакова играет не кто-нибудь из ярких дебютантов, а мэтр Александр Калягин. Артист-виртуоз сыграл премьеру к своему 75-му дню рождения; таких пожилых Хлестаковых в истории прежде не было. При этом Калягин не играет чужой возраст, а наоборот: в своем персонаже он усиливает дряхлость и безжизненность, выкатываясь на сцену в кресле-каталке.

Режиссер
Роберт Стуруа
В ролях
Елизавета Рыжих
Евгений Тихомиров
Александр Калягин
Александр Калягин
Федор Бавтриков
Федор Бавтриков
Александр Жоголь

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия

В ближайшие дни

Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
6 августа в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Семейный переполох
16+
Комедия
Семейный переполох
26 сентября в 19:00 ЦДКЖ
от 1200 ₽
Старомодная комедия
16+
Комедия
Старомодная комедия
10 октября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше