Спектакль Ревизор. Версия

Комедия Гоголя в интерпретации Роберта Стуруа

Четыре акта комедии Гоголя именитый грузинский режиссер Роберт Стуруа уместил в полтора часа сценического времени. Спектакль быстро и динамично захватывает зрителей, сохраняя все острые углы гоголевского текста.

Хлестаков в исполнении Александра Калягина

Прощелыгу Хлестакова играет не кто-нибудь из ярких дебютантов, а мэтр Александр Калягин. Артист-виртуоз сыграл премьеру к своему 75-му дню рождения; таких пожилых Хлестаковых в истории прежде не было. При этом Калягин не играет чужой возраст, а наоборот: в своем персонаже он усиливает дряхлость и безжизненность, выкатываясь на сцену в кресле-каталке.