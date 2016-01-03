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Киноафиша Сериалы Новые приключения кота Леопольда

Новые приключения кота Леопольда (2016 - 2016)

Новые приключения кота Леопольда 0+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Телеканал МУЛЬТ
Продолжительность сериала 3 часа 15 минут
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О чем сериал

Продолжение истории о добром коте и двух вредных мышах. Интеллигентный кот Леопольд любит классическую музыку, соблюдает идеальный порядок в доме, рисует и даже ездит на автомобиле. Его спокойствие периодически нарушают двое хулиганистых мышат, которые живут неподалёку. Они придумывают разнообразные пакости и подстраивают своему соседу всевозможные ловушки, но нередко сами становятся жертвами своего коварства. Любезный кот, в ответ на проделки мышей, то и дело произносит свою знаменитую фразу: «Ребята давайте жить дружно!». Мультсериал о новых приключениях Леопольда был выпущен к 75-ти летию мультипликатора Анатолия Резникова в 2015 году — именно он был режиссёром советских мультфильмов о вежливом коте в галстуке-бабочке. Над созданием продолжения трудились итальянские и российские аниматоры, а главного героя озвучил актёр Александр Калягин.

В ролях
В ролях
Александр Калягин
Александр Калягин
Сергей Смирнов
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Андрей Бархударов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Новые приключения кота Леопольда - Сезон 1 Сезон 1
2016, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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