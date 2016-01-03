Продолжение истории о добром коте и двух вредных мышах. Интеллигентный кот Леопольд любит классическую музыку, соблюдает идеальный порядок в доме, рисует и даже ездит на автомобиле. Его спокойствие периодически нарушают двое хулиганистых мышат, которые живут неподалёку. Они придумывают разнообразные пакости и подстраивают своему соседу всевозможные ловушки, но нередко сами становятся жертвами своего коварства. Любезный кот, в ответ на проделки мышей, то и дело произносит свою знаменитую фразу: «Ребята давайте жить дружно!». Мультсериал о новых приключениях Леопольда был выпущен к 75-ти летию мультипликатора Анатолия Резникова в 2015 году — именно он был режиссёром советских мультфильмов о вежливом коте в галстуке-бабочке. Над созданием продолжения трудились итальянские и российские аниматоры, а главного героя озвучил актёр Александр Калягин.