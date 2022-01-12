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Постер сериала Билет в один конец
Постер сериала Билет в один конец
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Билет в один конец

Билет в один конец (2022 - …)

Aller simple 18+
Год выпуска 2022
Страна Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Noovo
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

На территорию частного аэродрома одна за другой прибывают машины, из которых выходят люди и занимают места в вертолете. Шестеро незнакомых друг с другом людей приглашены в поместье миллиардера Роберта Балака. Гости очень гордятся этим приглашением, находясь в предвкушении грандиозного мероприятия! Однако во время полета происходит непредвиденная ситуация, и пилот совершает вынужденную посадку посреди леса. По удивительному стечению обстоятельств совсем недалеко от места приземления они находят богато обставленное шале с запасами еды, где они решают подождать помощи. Потерпевшие крушение располагаются в комнатах коттеджа на ночь, а утром находят одного из прибывших мертвым. Так что же общего у всех этих людей, и смогут ли они выбраться живыми из этой загадочной ловушки?

В ролях
В ролях
Софи Нелисс
Софи Нелисс
Жан Николя Верро
Каролин Даверна
Каролин Даверна
Люк Пикар
Марк Бопре
Rose-Marie Perreault
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Билет в один конец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Билет в один конец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 6 эпизодов
 
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