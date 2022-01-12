На территорию частного аэродрома одна за другой прибывают машины, из которых выходят люди и занимают места в вертолете. Шестеро незнакомых друг с другом людей приглашены в поместье миллиардера Роберта Балака. Гости очень гордятся этим приглашением, находясь в предвкушении грандиозного мероприятия! Однако во время полета происходит непредвиденная ситуация, и пилот совершает вынужденную посадку посреди леса. По удивительному стечению обстоятельств совсем недалеко от места приземления они находят богато обставленное шале с запасами еды, где они решают подождать помощи. Потерпевшие крушение располагаются в комнатах коттеджа на ночь, а утром находят одного из прибывших мертвым. Так что же общего у всех этих людей, и смогут ли они выбраться живыми из этой загадочной ловушки?