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Киноафиша Новости Барри Аллен встречает своего двойника и альтернативного Бэтмена в первом трейлере «Флэша»

Барри Аллен встречает своего двойника и альтернативного Бэтмена в первом трейлере «Флэша»

13 февраля 2023 10:25
Барри Аллен встречает своего двойника и альтернативного Бэтмена в первом трейлере «Флэша»

Премьера фильма о приключениях самого быстрого супергероя в мультивселенной состоится в середине июня.

Компания Warner Bros. представила первый трейлер супергеройского фильма «Флэш». Центральные роли в картине исполнили Эзра Миллер («Хорошо быть тихоней»), Бен Аффлек («Перл-Харбор»), Майкл Китон («Бердмэн»), Саша Калле («Последняя остановка») и Майкл Шеннон («Достать ножи»).

В центре сюжета — самый быстрый на свете герой Барри Аллен (Миллер), он же Флэш. Новый ролик начинается с кадров, в которых герой, используя свои сверхспособности, перемещается во времени, чтобы вновь увидеть свою трагически погибшую мать Нору (Марибель Верду). Изменив прошлое, герой случайно создает альтернативную реальность, в которой на Земле так и не появилось сверхлюдей. Из-за этого планета оказалась беззащитна перед масштабными угрозами, исходящими из глубин космоса. Однажды на нее нападает генерал Зод (Шеннон), побежденный Суперменом во время событий фильма «Человек из стали». Стремясь исправить свою ошибку, Барри вступает в бой с космическим диктатором. К счастью, к нему на помощь приходят два Бэтмена (Аффлек и Китон), а также двоюродная сестра Кларка Кента, Кара Зор-Эл (Калле).

Режиссером ленты выступил Андрес Мускетти (дилогия «Оно»). Сценарий написала Кристина Ходсон («Бамблби»).

«Флэш» станет первым крупным проектом Миллера после громкой серии скандалов, разорившейся вокруг его фигуры. В марте 2022 года он был дважды арестован на Гавайях по обвинениям в хулиганстве, домогательствах и нападении. Свою причастность к данным инцидентам актер оспаривать не стал. Позже его также обвинили в том, что он пытался задушить одну женщину в исландском баре и домогался другой женщины в ее доме в Берлине.

Ожидается, что «Флэш» сыграет важную роль в дальнейшей судьбе супергеройской франшизы DC, выстроив своеобразный переход между нынешней киновселенной студии и ее новой версией, недавно анонсированной Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.

Премьера «Флэша» состоится 16 июня.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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