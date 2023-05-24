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Киноафиша Новости Эзра Миллер объединяется с Бэтменами и Супергерл в финальном трейлере «Флэша»

Эзра Миллер объединяется с Бэтменами и Супергерл в финальном трейлере «Флэша»

24 мая 2023 12:36
Эзра Миллер объединяется с Бэтменами и Супергерл в финальном трейлере «Флэша»

В ролике Барри Аллен также взаимодействует с Альфредом.

До премьеры «Флэша» осталось всего несколько недель, поэтому студия Warner Bros. постепенно выводит рекламную кампанию блокбастера к пику. Сегодня в сети появился финальный трейлер, в котором показано множество ураганных экшен-сцен с главными героями, а также эпизоды с участием Джереми Айронса и Кирси Клемонс.

Пытаясь предотвратить гибель своей матери Норы (Марибель Верду), Барри Аллен (Эзра Миллер) решает обойти стороной предостережения Брюса Уэйна (Бен Аффлек) и отправляется в прошлое, чтобы все исправить. Однако вмешательство Барри в ход времени приводит к столкновению миров, в результате чего главный герой оказывается в ловушке новой реальности, где нет других супергероев, но надвигается вторжение Генерала Зода (Майкл Шеннон). Единственным известным супергероем в этой таймлайне является Бэтмен (Майкл Китон), но только не тот, с которым хорошо знаком Барри. Объединившись с пожилым стражем Готэма, алый спидстер помогает освободить из заточения Супергерл (Саша Калле) и попытается восстановить нарушенный ход событий.

В основу сюжета легла культовая серия комиксов Джеффа Джонса «Флэшпоинт». Сценарий написала Кристина Ходсон («Хищные птицы»). Режиссером выступил Андрес Мускетти («Оно»). Помимо упомянутых в актерский состав вошли Рон Ливингстон, Антье Трауэ, Темуэра Моррисон, Сирша-Моника Джексон, Руди Манкусо и другие. Предполагается, что в ленте будет ряд звездных камео, включая Галь Гадот.

Посмотревшие называют «Флэша» одним из лучших фильмов в жанре супергеройского кино. Warner Bros. рассчитывает на огромный коммерческий успех. Сейчас картине прочат стартовые сборы в Северной Америке в районе от $115 млн до $140 млн. Релиз кинокомикса намечен на 16 июня.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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