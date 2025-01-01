Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три мушкетера
Билеты от 800₽
Киноафиша Три мушкетера

Спектакль Три мушкетера

Постановка
Поколение 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Любовь и честь: новый взгляд на классическую историю в мюзикле Геннадия Чихачева

«Честь, верность, благородство» — эти слова не просто пустой звук для героев знаменитого романа. В новом мюзикле, представленном Театром Геннадия Чихачёва, политика отходит на второй план, уступая место настоящему чувству — любви. Здесь зрители увидят, как истории отношений мушкетёров с их возлюбленными переплетаются с захватывающим любовным треугольником королевы Анны, Бэкингема и кардинала Ришелье.

Музыка, которая оживляет историю

Вдохновляющая музыка, написанная Владимиром Качесовым, стала неотъемлемой частью спектакля. Каждая мелодия подчеркивает эмоциональные моменты и создает атмосферу, полную страсти и драматизма. Зрители смогут насладиться не только яркими музыкальными номерами, но и мастерской игрой актеров, которые воссоздадут характеры любимых героев.

Не упустите шанс

Этот мюзикл — уникальная возможность увидеть новую интерпретацию классической истории на сцене. Не упустите шанс стать частью этой захватывающей театральной постановки. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
Константин Скрипалев
Сергей Каныгин
Андрей Данилов
Станислав Якубовский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
2 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
19 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
7 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
28 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Записки сумасшедшего
16+
Моноспектакль
Записки сумасшедшего
29 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
от 1500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
16 августа в 15:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
15 августа в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше