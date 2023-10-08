В наши дни российский режиссер Виктор Шауфлер, студент Школы документального кино Марины Разбежкиной, приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей старшей сестры Берты. Фильм состоит из двух, казалось бы, самостоятельных частей — «Тайна пятисот пропавших девственниц» и «Енотовый город» — и является продолжением псевдодокументального цикла Алексея Федорченко, куда входят картины «Первые на Луне» и «Большие змеи Улли-Кале».
СтранаРоссия
Продолжительность2 часа 6 минут
Год выпуска2023
Премьера в мире8 октября 2023
Производство29th February Film Company
Другие названия
Novyy Berlin, New Berlin, Le Nouveau Berlin, Новый Берлин